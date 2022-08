Tanzen hat für viele Menschen eine besondere Bedeutung. Für die Generation unserer Großmütter und Großväter war die Bedeutung noch größer. Was aber, wenn das Tanzen aufgrund des hohen Alters, einer Krankheit, oder weil man im Rollstuhl sitzt, nicht mehr möglich ist? Ann Sutter ist eine von 22 Tanzleiterinnen für "Seniorentanz plus" in Oberösterreich. Dieses Konzept für nicht mehr ganz mobile Menschen gibt es seit mittlerweile 20 Jahren.