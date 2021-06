Mit Günter Winterstätter schicken die Grünen in Braunau einen politischen Quereinsteiger als Bürgermeisterkandidaten in die Wahl am 26. September 2021. Winterstätter ist IT-Unternehmer und verheiratet. OÖNachrichten: Abgesehen von zwei Jahren als stellvertretender Bezirkssprecher der Grünen haben Sie keinerlei politische Erfahrungen. Ein 57-Jähriger als Quereinsteiger bei der "jungen Partei", den Grünen. Wie kam das zustande? Günter Winterstätter: Politisch interessiert war ich schon immer,