"Es braucht die Motivation, sich gerne zu quälen"

Kein Name ist mit dem Laufsport so eng verbunden wie Günther Weidlinger. Der gebürtige Neukirchner ist einer der erfolgreichsten österreichischen Leichtathleten. Der mehrfache Meister und Rekordhalter startete viermal bei Olympia – als bisher einziger Leichtathlet in vier verschiedenen Bewerben (3000 m Hindernis, 5000 m, 10.000 m, Marathon). 2014 hat er seine aktive Sportkarriere beendet.