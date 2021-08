Erstmals in Österreich: Ried startet Immobilien-Standortwettbewerb

398 Liegenschaften im Bereich der Rieder Begegnungszone sowie 337 Eigentümer, 35 leer stehende ebenerdig gelegene Geschäftsflächen im Innenstadtbereich, davon neun im marktfähigen Zustand. Das ist die aktuelle Situation, wie der Geschäftsführer des Rieder Stadtmarketings, Roland Murauer, heute vor Pressevertretern sagte. Ausgehend davon werde - übrigens österreichweit zum ersten Mal - ein Immobilien-Standortwettbewerb initiiert, durch den Anreiz geschaffen werden soll, ungenützte Immobilien in der Innenstadt zu revitialisieren bzw. einer neuen Nutzung zuzuführen.

Durch die Betriebsansiedelungsprogramme StadtUp, die 2017 und 2019 durchgeführt wurden, sei ein erster Prozess zur Attraktivierung der Innenstadt in Gang gesetzt worden. "Zehn prämiierte Betriebe, acht Ansiedelungen und 30 neue Arbeitsplätze - das ist die Bilanz dieser Initiative", so Roland Murauer. Aber es sei nicht einfach Geschäftsflächen für neue Betriebe zu finden. "Meist scheitert es am Investitionswillen, am Zuschnitt und an der Größe der Immobilie. Mietpreisvorstellungen sind eher die Ausnahme", sagt Murauer.

Wenn von Leerständen die Rede ist, seien auch die Obergeschoße ein Thema: "Die Zahl der ungenützten Räume in den Obergeschoßen ist wesentlich höher als die Leerstandsrate in den Erdgeschoß-Zonen. Daher haben wir uns auch diese Bereiche angesehen." Hausbesitzer seien zwar investitionsbereit, es fehle aber entsprechendes Know-How sowie Perspektiven zur Verwertung der Immobilien.

Daher haben Stadtmarketing und Stadtbauamt das Projekt ImmoUp entwickelt. Vorrangig gehe es darum, Hausbesitzern das Potential ihrer Liegenschaften aufzuzeigen und Verwertungsmöglichkeiten zu präsentieren. Das Projekt läuft in drei Stufen ab: Bis Ende September werden alle Hausbesitzer schriftlich über die Initiative informiert und zu kostenfreien Beratungsgesprächen eingeladen. Workshops, in denen sich alle Netzwerkpartner austauschen können, folgen danach, und im dritten Schritt wird ab Jänner ein Wettbewerb ausgeschrieben. Die drei Siegerprojekte erhalten als Preis eine Fülle an Hilfestellungen und Beratungen.

Unterstützt wird das Projekt von 17 lokalen Partnern - darunter Banken, Anwälte bzw. Notariat, Steuerberatung, Versicherung und Handwerksbetriebe.





Video: Roland Murauer erklärt die Hintergründe und Zielsetzungen des Projektes "ImmoUp"