Die Union Reichersberg (2. Klasse West) feierte am 14. April 2019 mit einem 2:1 gegen Suben den bislang letzten Sieg. Ein Ende dieser langen Durststrecke scheint derzeit nicht in Sicht. Es ist sogar fraglich, ob die Reichersberger das Auftaktmatch gegen den SV Waldzell bestreiten können. Wegen Personalproblemen steht das Match (Sonntag, 15. August, 17 Uhr) des punktelosen Schlusslichts gegen den SVW, der in der Vorsaison alle Partien für sich entscheiden konnte, auf der Kippe.