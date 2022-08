Erstes Kräftemessen steht kurz bevor

Die erfolgreichen Gewichtheberinnen und Gewichtheber der Innviertler Vereine starten am 2. und 3. September mit dem 27. Internationalen Günter Stapfer Turnier in Ranshofen in die Herbstsaison. Mit Sicherheit wird es eine anstrengende Meisterschaft, da man in der Bundesliga, Nationalliga und Regionalliga jeweils eine Mannschaft im Bewerb hat. Nach dem Saisonstart findet bereits Anfang Oktober in Buchkirchen die Staats-Einzelmeisterschaft der Frauen statt. Für Lena Raidel und Sarah Fischer, zwei Aushängeschilder der Union Lochen, steht von 15. bis 25. Oktober außerdem noch die Junioren- beziehungweise die U23-Europameisterschaft auf dem Terminplan. Das diesjährige Bundesliga-Finale ist für den 5. November angesetzt, eine Woche später, am 12. November, wird das Nationalliga-Finale ausgetragen.

Hoher Einsatz trotz Hitze

Bei einem Trainingslehrgang für den Nachwuchs des Oberösterreichischen Gewichtheberverbandes am vergangenen Wochenende im Bundessportzentrum Maria Alm nahmen neben dem Lochner Nachwuchs, der sich auf das Internationale Turnier in Ranshofen vorbereitet, mit Patrick Dürnberger, Christian Landlinger und Jakob Weber auch drei Athleten der Wettkampfgemeinschaft Innviertel teil. Laut Kursleiter Jürgen Pfaffenberger waren alle mit großem Eifer dabei – und das trotz der hochsommerlichen Temperaturen. Bereits am kommenden Wochenende (26. bis 28. August) wird der zweite OÖGV-Trainingslehrgang in Maria Alm stattfinden. Mit dabei von der WKG Innviertel sind unter anderem Jakob Maislinger, Patrick Dürnberger, Philipp Boresch und Matthias Perik. Vorschau auf das 27. Internationale Günter Stapfer Memorial in Ranshofen: Nach zweijähriger Pandemie-Pause kann das Internationale Günter Stapfer Memorial endlich wieder stattfinden. Insgesamt 87 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Nationen (Irland, Ungarn, Tschechien, Deutschland und Österreich) haben sich bereits für die Wettkämpfe angemeldet. Los geht es am Freitag, 2. September, um 14 Uhr im Alois Sauerlachner Gewichtheberzentrum in Ranshofen. Fortgesetzt wird das Turnier dann am Samstag, 3. September, um 9.30 Uhr.