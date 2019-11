Erster Rieder Stadthonig mit Topbewertung

"Wir freuen uns riesig, denn das zeigt, dass unser Imker Franz Mairinger so einiges richtig macht, um Honig in höchster Qualität zu ernten", sagt SP-Stadtrat Peter Stummer. Mairingers in Holzbehausungen untergebrachte Bienen behalten einen Teil ihres Honigs für den Winter, der Imker verwendet nur rückstandsfreies Wachs, so Stummer.

Besonders bemerkenswert sei der Wert bei der "Invertase". Gefordert seien mindestens 37 Einheiten je Kilo, dem Rieder Stadthonig werden 244 Einheiten bescheinigt: Je höher der Wert, desto natürlicher und reifer ist der Honig. Auf Basis der Analyse darf der erste Rieder Stadthonig auch als "Waldhonig" bezeichnet werden.

