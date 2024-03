Erste Primaria einer Allgemeinchirurgie: "Mit Herz und Verstand operieren"

Seit 35 Jahren steht Sigrid Kastl im Operationssaal. Die erste Primaria einer Allgemeinchirurgie in Österreich möchte sich das auch nicht nehmen lassen, denn Sigrid Kastl und Operationen – das gehört zusammen. Egal ob an den Unikliniken München, Erlangen und Hamburg-Eppendorf, als Soldatin bei Auslandseinsätzen im Kosovo und Afghanistan oder als Helferin bei einem Interplast-Projekt in Namibia.