Soziale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Gerade Jugendliche verbringen viel Zeit auf Instagram, TikTok und Co. Diesem Trend wird der neue Schwerpunkt an der HAK Schärding gerecht. Die erste Media.HAK des Innviertels bildet ab dem Schuljahr 2022/23 junge Menschen in den Bereichen Web-Technologien, Fotografie, Grafik, Audio- und Videoproduktion sowie Online-Marketing aus.