Erste Lichtblicke für Kulturfans

Die Rainbacher Evangelienspiele, die traditionell im Juni über die Bühne gehen, sollen heuer erstmals Mitte August stattfinden. Das für Anfang Juni geplante Open Air-Konzert mit der bayerischen Band „Haindling“ wurde auf 30. August verschoben.

„Seit 15 Jahren sind die Rainbacher Evangelienspiele im Jahresrhythmus gespielt worden. Heuer ist es unmöglich als Kulturschaffender von der Coronakrise nicht betroffen zu werden. Wir versuchen allerdings alles zu tun, um die Spiele stattfinden zu lassen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Aufführungen auf August zu verschieben“, sagt Autor und Regisseur Friedrich Ch. Zauner. Die Premiere des diesjährigen Stückes „Ysop auf dem Feld“ ist für Freitag, 14. August, 19.30 Uhr, geplant. Die Nachmittagsvorstellungen um 15 Uhr finden am 16., 21., 22., 23., 28., 29. und 30. August statt. Abends werden die Rainbacher Evangelienspiele um 19.30 Uhr am 15., 22., 23., 28. und 29. August aufgeführt. Eintrittskarten sind ab sofort unter Tel.: 07716/8028, 0699/19206684 sowie per Mail unter ticket@rainbacher-evangelienspiele.at erhältlich.

Live-Musik am Stadtplatz

Ein weiterer Höhepunkt im diesjährigen Veranstaltungskalender des Bezirk Schärding ist der Auftritt der bayerischen Band „Haindling“, der für 7. Juni am Schärdinger Stadtplatz geplant war. Von Seiten des Veranstalters COFO Entertainment gibt es nun gute Nachrichten für alle Fans: Das Open Air wird nicht abgesagt, sondern verschoben. Der neue Termin für das Open Air in der Schärdinger Innenstadt ist Samstag, 30. August, um 20 Uhr. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Info: www.cofo.de/events/haindling

Einen ausführlichen Bericht über abgesagte Veranstaltung lesen Sie am Donnerstag in der Rieder Volkszeitung/Braunauer Warte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.