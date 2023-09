Erste Inn-Salzach-Classic - Zuschauen und Gewinnen

Am Wochenende findet die erste Inn-Salzach-Classic-Ausfahrt mit mehr als 100 Fahrzeugen quer durch das Innviertel, ins benachbarte Bayern und in den Flachgau statt, die OÖN sind Medienpartner. Start ist an beiden Tagen (16. und 17. September) in Helpfau-Uttendorf. Der Marktplatz wird kurzerhand zur Boxengasse, ab 9 Uhr setzen die Teilnehmer ihre alten Gefährte in Bewegung. Die genaue Streckenführung (GPS und Google-Earth-Daten) ist unter www.inn-salzach-classic.at zu finden. Zuschauen und gewinnen: Die größte Zuschauergruppe erhält eine Brauereiführung durch den Braugasthof Vitzthum, zudem gibt es Bierspenden. Einfach das Gruppenfoto an office@inn-salzach-classic.at mailen. Foto: privat

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper