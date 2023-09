Erste Auflage der "Inn-Salzach-Classic" mit einem ganz besonderen Auto

BRAUNAU. Freunde historischer Fahrzeuge haben sich zu einem Verein zusammengeschlossen, um gemeinsam die "Inn-Salzach-Classic" zu veranstalten. Die erste Auflage findet am Wochenende des 16. und 17. Septembers statt, die OÖN sind Medienpartner. Die Veranstalter rund um Obmann Klemens Steidl sind überwältigt von der hohen Teilnehmerzahl. Auch ein ganz besonders Auto wurde für den Start gemeldet: Der Austro Daimler "Alpenwagen" aus dem fahr(T)raum Mattsee, Baujahr 1911.

Der Alpenwagen wurde von 1911 bis 1922 erzeugt. Wie viele Alpenwagen insgesamt gebaut wurden, ist nicht bekannt. Schätzungsweise waren es zwischen 100 und 200 Stück. Die Oldtimer-Ausstellung im fahr(T)raum zeigt das letzte Modell, das heute noch existiert. Der ausgestellte Alpenwagen wurde unter der Leitung von Ernst Piëch komplett neu aufgebaut und präsentiert sich in neuwertigem Zustand. Mit der Startnummer eins ist er bei der ersten Ausfahrt des neuen Vereins zu sehen.

Der Streckenverlauf der "Inn-Salzach-Classic" ist konkretisiert. Am Samstag beträgt die Gesamtstrecke 130 Kilometer. Startaufstellung ist ab 7.30 Uhr auf dem Parkplatz der Boxengasse in Helpfau-Uttendorf. Die Strecke führt Richtung Süden über Schwand und Gilgenberg nach Burghausen. Weiter geht es über Ostermiething nach Oberndorf bei Salzburg. Nach einer Pause geht es gestärkt weiter über den Haunsberg vor Seeham nach Perwang, weiter Richtung Mattighofen, am Golfplatz Pischelsdorf vorbei und zurück nach Uttendorf. Anschließend finden im Braugasthof Vitzthum noch Benzingespräche statt.

Am Sonntag beträgt die Gesamtstreckenlänge mehr als 170 Kilometer und führt in die Bezirke Ried und Schärding. Treffpunkt und Uhrzeit sind dieselben wie am Samstag. Quer durch den Kobernaußerwald führt die Route zur kleinen Wallfahrt nach Maria Schmolln und verläuft dann weiter nach Mauerkirchen, Burgkirchen, St. Peter, Haselbach und zum alten Grenzübergang Braunau-Simbach. Auf der deutschen Seite geht es weiter durch kleine Ortschaften nach Bad Füssing mit einer Tour durch den Kurort. Über den Grenzübergang nach Österreich geht es von Obernberg weiter nach Reichersberg und St. Florian im Bezirk Schärding. Nach einer Stärkung für Fahrer und Beifahrer geht es weiter über St. Marienkirchen quer durch den Golfplatz Richtung Eggerding, Ort, St. Martin über den Kalvarienberg nach Senftenbach und Gurten in Richtung Aspach. Zieleinlauf ist wieder in Helpfau-Uttendorf, wo um 17 Uhr die Siegerehrung ist. (mahu)

Sonderprüfungen:

Samstag:

1. Prüfung: Schwand, 9.30 Uhr

Passierkontrolle Burghausen, 10 Uhr

2. Prüfung in Ostermiething (Firma Schuster), 11 Uhr

Passierkontrolle Oberndorf (Stille-Nacht-Einkehr), 12.15 Uhr

3. Prüfung in Perwang (Feuerwehr) um 13.45 Uhr

Zieleinlauf Helpfau-Uttendorf ab 15.30 Uhr

Sonntag:

1. Prüfung in Schalchen (Mercedes Gerner) um 9.20 Uhr

Passierkontrolle Braunau-Stadtplatz/Grenzübergang Simbach, 10.45 Uhr

Passierkontrolle Grenzübergang Obernberg, 11.45 Uhr

2. Prüfung in St. Florian bei Schärding (Mercedes Luger), 12.10 Uhr

Passierkontrolle Stadtplatz Schärding mit Aufstellung der Fahrzeuge (Stadtplatz)

3. Prüfung in Aspach (Brauerei Aspach), 15 Uhr

Zieleinlauf Helpfau-Uttendorf ab 15.30 Uhr.

Alle Infos im Internet unter www.inn-salzach-classic.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck