Erste Agri-PV-Anlage in OÖ kommt nach Taiskirchen

Bis 2030 wollen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) den Eigenversorgungsgrad mit grünem Bahnstrom von 60 auf 80 Prozent steigern. Dabei setzt das Unternehmen auch auf Innovationen wie in Taiskirchen. Hier wird in den nächsten Monaten die erste Agri-Photovoltaikanlage in Oberösterreich für Bahnstrom errichtet, die eine umweltfreundliche Mehrfachnutzung ermögliche. Im Frühling 2025 soll die Anlage laut den ÖBB fertiggestellt sein.