Erst Straßenlaterne, dann Mauer: 3 Verletzte bei Unfall im Innviertel

Erst gegen eine Straßenlaterne, dann gegen eine Hausmauer - so endete die Fahrt eines 21-Jährigen, der mit drei 20-Jährigen am Dienstag Mittag von Uttendorf kommend auf der L1039 Richtung Maria Schmolln im Bezirk Braunau unterwegs war. In Helpfau dürfte der junge Rumäne, der im Bezirk Braunau lebt, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er kam rechts von der regennassen Fahrbahn ab und rammte eine Straßenlaterne - woraufhin sich sein Auto um 180 Grad drehte und gegen eine Hausmauer krachte.

Bild: Manfred Fesl

Ein zufällig vorbeikommender Gemeindearbeiter setzte die Rettungskette in Gang. Der 21-Jährige und seine Mitfahrer, zwei junge Männer und eine Frau, konnten das Auto noch selbst verlassen. Der Lenker und zwei der Mitfahrer wurden von Rettung und Notarzt erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau gebracht.

Bild: Manfred Fesl

