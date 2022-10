Eröffnungsfest für das sechste Windrad

Im Frühjahr 2014 wurden fünf Windräder im Munderfinger Windpark in Betrieb genommen. Kommenden Mittwoch, 26. Oktober, wird der jüngste Zugang gefeiert: Windrad Nummer sechs. Mit ihm produziert die Anlage jährlich den durchschnittlichen Stromverbrauch von 13.000 Haushalten, bisher waren es 10.000. Das heißt also, das sechste Windrad produziert wesentlich mehr als seine fünf Vorgänger. Möglich macht das – wie berichtet – der technische Fortschritt: Das neue Rad ist um 20 Meter höher als die bestehenden, die Rotorblätter sind um zehn Meter länger. Erst durch Fortschritte in der Krantechnik können seit einigen Jahren überhaupt Anlagen dieser Dimensionen errichtet werden.

Die Einzelteile des Windrades haben eine weite Anreise hinter sich: Der Turm kommt aus Vietnam, die Rotorblätter aus Mexiko. Die Kosten belaufen sich auf rund 5,6 Millionen Euro, die Anlage amortisiert sich in rund 13 Jahren, sagt Betreiber Erwin Moser. Der Windpark befindet sich zu drei Vierteln im Besitz der Gemeinde, 14,7 Prozent hält die Energie AG. Die übrigen zehn Prozent liegen bei der Energiewerkstatt Munderfing, die für die Planung und Bauleitung des Projekts zuständig war. Der Bund sieht Förderungen vor, um diese muss aber erst angesucht werden.

Beim Eröffnungsfest wird ein Rahmenprogramm mit Windradführungen mit Mühlenwart Rudolf Pollhammer geboten.

Programm

Tag des Windes wird mit Windraderöffnung im Gemeindewindpark Munderfing am Mittwoch, 26. Oktober, ab 13 Uhr gefeiert. Die Anreise ist zu Fuß über den Wanderweg ab Pfandlwirt (gut vier Kilometer) sowie per Fahrrad über das Katztal (knapp sechs Kilometer) möglich. Es gibt auch einen Shuttlebus, erste Abfahrt um 11.30 Uhr bei der Energiewerkstatt.

Rahmenprogramm: 13 Uhr, Segnung des Windrades; Windradbesichtigung, Kinderspiele, Musik und Bewirtung.