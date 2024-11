Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Vichtensteiner Bürgermeister ein

Andreas Moser ist seit 2020 Bürgermeister in Vichtenstein.

"Kasten XO: Staatsanwaltschaft schaltet sich in Campingplatz-Causa ein", titelten die OÖN am 9. April 2024. Anlass für die Einleitung von Ermittlungen gegen Vichtensteins VP-Bürgermeister Andreas Moser war, wie berichtet, eine anonyme Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Ried. Grund für die Anzeige war der Abschluss eines Pachtvertrags mit der "Kasten XO GmbH", die das Campingareal an der Donau weitreichend modernisieren wollte.