Erinnerungen an früher: Ernte "anno dazumal"

Wie früher in der Landwirtschaft gearbeitet wurde, möchte die Landjugend Ort wieder in Erinnerung rufen. Sie veranstaltet am Sonntag, 11. August, ein historisches Druschfest.

Unter dem Motto "Ernte anno dazumal" wird um 13 Uhr eine Feldvorführung alter Erntetechnik gezeigt. Es gibt einige Raritäten zu bestaunen: Gezeigt wird ein Dampftraktor mit Pflug, zwei Maschinendrescher mit Dampfmaschine, die von einem "Lanz" angetrieben werden.

Außerdem werden an diesem Tag noch viele alte Mähdrescher (selbstfahrend und gezogen) sowie historisches Pflügen, Eggen und Anbauen vorgeführt.

Das Druschfest startet um 11 Uhr mit einem großen Oldtimertreffen mit Traktoren, Autos und Zweirädern. Anschließend gibt es für die Besucher einen Frühschoppen mit Mittagstisch. Um 13 Uhr beginnen dann die Vorführungen. Das Druschfest findet auf dem Grundstück der Familie Demmelbauer in Kammer 2 statt (Nähe Kreisverkehr). Sollte das Wetter am kommenden Wochenende nicht mitspielen, gibt es einen Ersatztermin: Sonntag, 18. August.