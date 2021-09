Erfreuliche Lage am Arbeitsmarkt

936 Arbeitslose und 219 Schulungsteilnehmer waren per Ende August als arbeitssuchend vorgemerkt. Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk sei gegenüber dem Vorjahr um knapp 170 gesunken, so Slaby. "Wir haben in allen Alterssegmenten einen teilweise starken Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen." Die Entwicklung sei insgesamt positiv.

Sorgenkind bleibe aber weiterhin der mehr als 50-prozentige Anstieg bei den Langzeitarbeitslosen mit einer Vormerkdauer von mehr als zwölf Monaten. Davon betroffen sind 157 Arbeitssuchende. In Richtung "Rekordhoch" bewege sich hingegen der Stellenmarkt mit aktuell 686 Arbeitsangeboten im Bezirk Schärding.