Erfreuliche Bilanz: Wenige Alkolenker an den beiden Volksfest-Wochenenden

Messezeit ist Bierzeltzeit – und damit auch die Zeit verstärkter Verkehrs- und Alkoholkontrollen auf den Straßen rund um Ried. An den beiden vergangenen Volksfest- bzw. Messe-Wochenenden wurden insgesamt 205 Alkoholkontrollen durchgeführt, die Bilanz der Polizei Ried fällt moderat aus: Am ersten Wochenende wurden sechs Alkolenker erwischt und zwei Führerscheine abgenommen, am zweiten Wochenende wurden bis Sonntagabend drei Alkolenker angezeigt und ebenfalls zwei Scheine "gezupft".

"Es hat wie immer verstärkte Kontrollen, aber keine besonderen Ausreißer gegeben, was den Grad der Alkoholisierung betrifft. Alles ist im ‘üblichen’ Bereich gelegen", wie Josef Haider, der Leiter der Verkehrsabteilung der Rieder Polizei, auf Nachfrage der OÖN sagte.

Auch wenn jeder Alkolenker auf der Straße zu viel ist – angesichts der Menge an Kontrollen falle die Bilanz zufrieden aus. "Was Drogen betrifft, gab es keine positiven Tests bei Autolenkern. Allerdings hatten wir zwei Aufgriffe bei Körperverletzungen, wo Beteiligte Suchtmittel eingesteckt hatten", sagt Josef Haider.

Auch die Zahl der Raufereien habe sich im Rahmen gehalten, sagt der stellvertretende Bezirks-Polizeikommandant Thomas Hasenleitner. "Drei Körperverletzungen am ersten Wochenende, zwei am zweiten – insgesamt hat es fünf Raufereien mit Körperverletzung an den neun Volksfesttagen gegeben", ergänzt Josef Haider und meint: "Da gibt’s ‘normale’ Wochenenden, die mehr Arbeit abgeben." Beide Rieder Polizisten sagen aber, dass der Grad der Alkoholisierung bei manchen Messebesuchern sehr hoch war. "Es ist unglaublich, welche Räusche da geschoben worden sind", berichtet Josef Haider. "Da schimpfen die Leute, dass das Bier so teuer ist, und dann ziehen sie mit solchen Räuschen nach Hause." Auch zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz wurden während der Messe ausgesprochen.

Untersuchung der Stier-Attacke

Der dramatische Vorfall mit dem Stier war der aufsehenerregendste Vorfall während der Rieder Messe. "Da muss man sich künftig überlegen, wie man die Sicherheit erhöhen kann", sagt Thomas Hasenleitner. Auch Messe-Geschäftsführer Helmut Slezak kündigte an, den Fall genau zu evaluieren. Der Sensationshunger mancher Messebesucher, die die gefährliche Situation aus nächster Nähe mit dem Smartphone filmen wollten, sei allerdings bedenklich, wie die Polizei berichtet.

Positive Bilanz zieht die Rieder Polizei auch, was die Verkehrssituation während der Rieder Messe betrifft. Der Verkehr sei reibungslos geflossen, auch die Abfertigung an den Parkplätzen habe sehr gut funktioniert. Die Verkehrslage sei überdies regelmäßig durch Helikopterflüge kontrolliert worden.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at