Erfolgskurs mit Futtermischern

Der gelernte Landwirt und Landmaschinentechniker-Meister Christoph Scherfler entwickelte ursprünglich in seiner Garage einen Prototyp für einen elektrisch betriebenen Futtermischer mit geringem Strombedarf, der zur Arbeitserleichterung in der Landwirtschaft eingesetzt wird – 2017 gründete der findige Unternehmer gemeinsam mit seiner Frau Regina die Scherfler Landtechnik GmbH mit Sitz in Lohnsburg. Mittlerweile übersiedelte das wachsende Unternehmen, das 15 Mitarbeiter beschäftigt, in sein 2022 neu errichtetes Betriebsgebäude mit knapp 2000 Quadratmetern Fläche.

Ziel ist, energieeffiziente individuelle Lösungen im Bereich der Fütterungs- und Mischtechnik zu schaffen, wie Landesrätin Michaela Langer-Weninger bei einem Besuch in Lohnsburg hervorhob. 2021 erhielt Scherfler einen zweiten Platz beim Jungunternehmerpreis. Im Bild: Bürgermeister Robert Weber (v.l.), Landesrätin Michaela Langer-Weninger, Regina und Christoph Scherfler, Bezirksbauernbund-Obmann Josef Diermayer.