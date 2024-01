Erfolgreiches Jahr für HTL Braunau und ihre Partnerschulen

Sie werden nicht müde zu helfen: die Schüler und Mitglieder der ARGE-Schulpartnerschaft der HTL Braunau. Mit zwei Partnerschulen stehen die Braunauer in regelmäßigem Austausch und helfen, wo dies nötig ist: Mit der IPLS León in Nicaragua und der Brother Konrad School in Lira, Uganda. Am Jahresanfang blickte das Team rund um Obfrau Birgit Falkner auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurück.

„Ich fühle mich, nach eineinhalb Jahren als Obfrau der Schulpartnerschaft, wohl in dieser Funktion und freue mich, dass wir eine Reihe von Projekten und Aktivitäten im vergangenen Jahr durchführen konnten“, sagt sie.

Besuch aus Uganda: Caroline Namie mit Direktorin Gerda Schneeberger und Obfrau Birgit Falkner Bild: privat

Endlich wieder Nicaragua

Die größte Freude war, dass Nicaragua auf dreifache Weise nähergerückt ist: Zwei Lehrer der IPLS besuchten Braunau, nach sechs Jahren Pause machte sich im Sommer auch wieder eine Reisegruppe der HTL auf nach Nicaragua, seit September ist Leo Silberhumer als Auslandszivildiener dort tätig. Die politischen Umstände, vor allem aber auch Corona hatten zur Unterbrechung der Reisen nach Nicaragua geführt.

Groß war die Freude auch über den Eduard-Ploier Preis, den die ARGE-Schulpartnerschaft im Mai entgegennehmen durfte. Obfrau Birgit Falkner und Direktorin Gerda Schneeberger sowie Sebastian Köpfle wurde von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bischof Manfred Scheuer für ihr Engagement Dank ausgesprochen.

Sozialdiener Moritz Mitmannsgruber und Selma Ehgartner in Uganda Bild: privat

Einsatzreich verlief das vergangene Jahr in Uganda: Das Aufforstungsprojekt wurde ausgebaut, mit der Berufsschule in Busano wurde eine weitere Schule mit einer Tischlerwerkstätte ausgestattet, aber auch die Brother Konrad School wurde verbessert. Caroline Namie aus Uganda reiste im Juni nach Braunau und besuchte die HTL. „Ich bin dankbar, dass Entwicklungszusammenarbeit in der HTL Braunau nicht nur im Unterricht behandelt, sondern durch die Aktivitäten der ARGE-Schulpartnerschaft ganz konkret gelebt wird“, sagt Direktorin Gerda Schneeberger. Heuer feiert die ARGE-Schulpartnerschaft ihr 30-jähriges Bestehen. Nach wie vor kann mit Sach- und Geldspenden geholfen werden.

Mehr Infos gibt es unter der Telefonnummer 07722-83690-260.

