Erfolgreiche Rieder Hallenfußballer

Die Sportmittelschule Ried und die Franziskusschule Ried qualifizierten sich für das Futsal-Landesfinale in Steyr.

Die Rieder Schulen konnten sich beim landesweiten Vorrundenturnier in Schärding gegen die Bezirks- und Regionsvertreter aus Braunau, Schärding, Vöcklabruck-West und Vöcklabruck-Ost erfolgreich durchsetzen. Am 8. Februar werden in Steyr erstmals zwei Rieder Mannschaften am Futsal-Landesfinale teilnehmen. Die Franziskusschule ist übrigens die erste Schule ohne sportlichen Schwerpunkt aus dem Bezirk Ried, der dieses Kunststück gelungen ist.

