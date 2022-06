Erfolgreiche Premiere: "Repair-Café" in Schärding soll "ausgebaut" werden

Auf einen äußerst gelungenen Auftakt blicken die Organisatoren des ersten Schärdinger "Repair-Cafés" im Pfarrheim Schärding zurück. An fünf Helfer-Tischen wurde dort motiviert repariert und getüftelt. Der Termin für die Fortsetzung des "Repair-Cafés" in Schärding steht bereits fest.

"Die fünf Helfer-Tische stocken wir sicher auf acht auf, da sich bereits drei weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gefunden haben. Auch mehr Kaffeetische werden wir nächstes Mal organisieren. Toll, dass so viele Interesse an der Veranstaltung haben", so Mitorganisatorin Lucia Oberndorfer. Trotz des großen Andrangs warteten bei der Premiere des "Repair-Cafés" in der Barockstadt die Besucher geduldig und verbrachten die Wartezeiten gemütlich bei Kaffee und Kuchen.

20 Geräte erfolgreich repariert

Die Erfolgsbilanz des konstruktiven Vormittages in Schärding kann sich sehen lassen: Von circa 30 Reparaturen konnten immerhin 20 erfolgreich durchgeführt werden. Außerdem gab es für die Besitzer auch gute Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise.

Die Bandbreite der kaputten Gegenstände variierte dabei sehr und auch bei den Methoden der Reparaturen war die Kreativität der Helfer gefordert. So wurde beispielsweise der kaputte Kontakt eines Radiorekorders auf unkonventionelle Weise mit einem Zahnstocher wieder funktionsfähig gemacht. Während die meisten Gäste aus umliegenden Gemeinden kamen, nahm eine Frau sogar den Weg von Großraming nach Schärding auf sich, um einen Eindruck vom "Repair-Café" zu bekommen und die Veranstaltung eventuell selbst zu Hause umzusetzen. Umweltstadträtin Bianca Scharnböck zeigt sich begeistert: "Mir ist es persönlich und als Umweltstadträtin wichtig, Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, dass kaputte Gegenstände auch repariert werden können."

Nächster Termin bereits fixiert

Interessierte können sich gleich Sonntag, 25. September, vormerken, denn hier wird es beim autofreien Sonntag in Schärding ein "Open-Air-Repair-Café" geben. Bei Interesse am "Repair-Café" kann per E-Mail an veranstaltung@fairlebenundhandeln.at oder office@kulturlandimpulse.at Kontakt aufgenommen werden.