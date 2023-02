Erfolgreiche 900. Versteigerung

Die nun am Dienstag abgehaltene 900. Versteigerung des Fleckviehzuchtverbandes FIH war ein voller Erfolg: Es wurden nahezu alle angebotenen Zuchtrinder zu sehr zufriedenstellenden Preisen verkauft. Auch Käufer aus Algerien, Bulgarien, Deutschland, Italien, Spanien und Tschechien kamen nach Ried oder nahmen online an der Versteigerung teil. Das Angebot an genetisch hornlosen Stieren weckte das Interesse von Besamungsstationen.

Göpel Genetik aus Hessen erwarb einen "Ingmar-Sohn" vom Betrieb Schrems aus Mettmach und "Hashtag-Sohn" vom Betrieb Riedlmair aus Mettmach. Die Besamungsstation Natural aus Tschechien sicherte sich einen "IQ-Sohn" vom Betrieb Zauner aus Münzkirchen und einen "Hashtag-Sohn" vom Betrieb Gruber aus Neukirchen an der Enknach.

Zum Jubiläum gab es auch eine Verlosung. Den Hauptpreis, ein weibliches Zuchtkalb, gewann Felix Bernauer aus Eggerding.

