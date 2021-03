Erfolge für IGLA im Crosslauf

Der erst zehnjährige Jonas Mesi aus St. Thomas kürte sich gleich zweimal zum Landesmeister in der U14-Klasse. Er holte Gold in der Einzelwertung; gemeinsam mit Linus Mühlböck aus Natternbach und Niklas Luger aus Altschwendt schaffte er auch Gold in der Teamwertung. "Ich habe die Corona-Zeit sehr gut genutzt und mit meinem Vater und meinem älteren Bruder zu Hause trainiert. Das hat mir heute sehr geholfen. Aber jetzt bin ich froh, wenn ich mit meinen IGLA- Freunden wieder im Andorfer Stadion trainieren kann", so Mesi.

Auch die jungen Damen der IGLA in der Klasse U20 waren erfolgreich. In der Einzelwertung zeigten die Danner-Zwillinge aus Weibern auf: Agnes schaffte Silber, Ida Bronze, und gemeinsam mit Magdalena Sura aus Schärding gab es noch Gold in der Teamwertung. Der Andorfer Julian Kreutzer lief über die Langstrecke zu Bronze, drei Stunden später schaffte er über die Kurzstrecke Rang vier.