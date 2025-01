Erfahrenes Gastro-Paar übernimmt in Schulleredt

"Wirt z’Schulleredt auf der Suche nach einem neuen Besitzer" titelten die OÖN im März 2024. Johann Wiesinger, der das Landgasthaus in der Andorfer Ortschaft 40 Jahre lang geführt hatte und im vergangenen Sommer in Pension gegangen war, bot das Gebäude zum Verkauf an. Mit Johann und Gertraud Grabmann wurde sich Wiesinger schließlich einig. Das Andorfer Ehepaar erwarb das "Areal" und kündigte ebenfalls in den OÖN an, das Traditionswirtshaus weiterleben zu lassen. Man werde das Gasthaus verpachten und in "professionelle Hände legen", sagte Johann Grabmann im Herbst 2024.

Johann und Gertraud Grabmann aus Andorf haben das Gasthaus in Schulleredt gekauft und verpachten es nun weiter.

Altes und Neues kombinieren

Nun nehmen die von Grabmann angekündigten "Profis" in Schulleredt ihre Arbeit auf: Patrick und Johanna Manhartsberger aus Eggerding – die neuen Pächter des Gasthauses "Wirt z’Schulleredt" – öffnen am Freitag, 28. Februar, erstmals die Wirtshaustüren und hauchen dem beliebten und bekannten Gasthaus neues Leben ein.

Das junge Ehepaar ist in der Innviertler Gastronomieszene kein unbekanntes mehr. Sechs Jahre lang führten Patrick und Johanna Manhartsberger den "Oberwirt" in Lambrechten, zuletzt servierten sie im Reichersberger Stiftsbräustüberl regionale Schmankerl, aber auch teils besondere Köstlichkeiten aus ihrer gutbürgerlichen, bodenständigen Küche. Ein Konzept, das man auch in Schulleredt weiterführen wolle, betonen die Wirtsleute im OÖN-Gespräch. "Wir werden in Schulleredt nicht alles neu erfinden", sagt Patrick Manhartsberger. Große bauliche Maßnahmen seien aktuell nicht geplant. "Die Stammtischmentalität, die in Schulleredt herrscht, wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Gleichzeitig wollen wir aber auch unsere eigenen Ideen für die Speisekarte mit einfließen lassen." Einen neuen modernen Außenauftritt inklusive neuer Website und Social-Media-Seiten kündigt Manhartsberger ebenso an.

Tradition hochhalten

Der Fokus der neuen Betreiber liegt auf Bioprodukten und regionalen Lieferanten. Daheim in Eggerding betreibt das Gastro-Paar einen eigenen kleinen Bauernhof, von dem man selbst Produkte für die Küche bezieht. "Es ist ein Thema, das uns am Herzen liegt. Bei uns wird, wenn möglich, immer das ganze Tier verwertet", sagt Manhartsberger. Wirtshausklassiker sollen künftig genauso ihren Platz auf der Karte finden wie ausgefallene Gerichte – "je nach Saison und Verfügbarkeit", erklärt der neue Wirt in Schulleredt, der in Sachen Personal auf sein eingespieltes Team zurückgreifen kann. "Mit uns besteht das Stammpersonal aus sechs Mitarbeitern, mit denen wir bereits in Lambrechten und Reichersberg sehr gut zusammengearbeitet haben. Das freut uns natürlich sehr, dass sie den Weg weiterhin mit uns gehen. Das spricht in gewisser Hinsicht natürlich auch für uns und unsere Arbeit", sagt Johanna Manhartsberger.

Die neuen Schulleredter Wirtsleute blicken demnach optimistisch in die Zukunft. "Der Bedarf für ein traditionelles und klassisches Wirtshaus ist nach wie vor gegeben. Es gehört definitiv zu unserer Gesellschaft und unserer Kultur", sagt Patrick Manhartsberger. Man wolle die Wirtshaustradition im Innviertel weiterhin hochhalten. "Der Wirt in Schulleredt soll ein Gasthaus sein, wo man sowohl zum Stammtisch als auch mit Familie und Freunden gut essen gehen kann. Unsere Gäste sollen sich bei uns einfach wohlfühlen", sagt Johanna Manhartsberger.

