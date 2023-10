Erfahrener neuer Personalleiter

Der 58-jährige Kirchschlager hat viel Erfahrung, seit mehr als 35 Jahren ist er im Personalbereich tätig, 20 Jahre davon in leitender Position in der Industrie und rund 13 Jahre im Gesundheitswesen. "Die Position der Personalleitung zählt aktuell zu den strategisch wichtigsten Jobs in einem Krankenhaus. Nur wenn wir weiterhin hervorragende Mitarbeiter finden, können wir auch in Zukunft Medizin und Pflege auf höchstem Niveau bieten und die Gesundheitsversorgung in unserer Region sicherstellen", sagt Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Krankenhauses Braunau.

