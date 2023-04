Mit einer Ausnahme von eineinhalb Jahren war Franz Spatzenegger dem FC Munderfing immer treu. Ab 1989, damals 16 Jahre alt, spielte er in der Kampfmannschaft. Davor schoss der Stürmer in allen Jugendmannschaften Tore. Mit dem FC Munderfing spielte Spatzenegger meist in der ersten und zweiten Klasse.