Er ist wieder da: "Harald Hitler" in München aufgetaucht

Es war einer der ganz großen Aufreger im Jahr 2017. Vor rund drei Jahren tauchte im Februar 2017 ein Hitler-Imitator in dessen Geburtsstadt Braunau auf. Der Mann gab sich dabei unter anderem als Harald Hitler aus. Der OÖN-Exklusivbericht wurde damals weltweit übernommen.

Einige Tage nach Bekanntwerden wurde Harald Z. damals auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Ried verhaftet, da unter anderem noch ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Wien offen war. Der gebürtige Steirer dürfte einige Zeit in Haft verbracht haben, ist aber seit längerem wieder auf freiem Fuß. Jetzt tauchte der Mann in München auf. Interessanterweise kündigte er das schon 2017 mit den Worten, dass Braunau eine Durchreisestation auf seinem Weg nach München sei, an.

Wie mehrere deutsche Medien, unter anderem die Süddeutsche Zeitung und die TZ berichten, soll ein Treffen des „germanischen Arbeitervereins“ in einem Münchner Lokal geplant gewesen sein. Als Redner dürfte Harald Z. vorgesehen gewesen sein. Zu der Sitzung kam es allerdings nicht, denn der Wirt untersagte die Veranstaltung. Davon ließ sich Harald Z. jedoch nicht abhalten, er tauchte in bizzarem Outfit bei der Gaststätte auf und wurde dort auch fotografiert. Laut TZ sprach die Polizei ein Hausverbot aus, anschließend machte sich das „Hitler-Double“ aus dem Staub.

