In der Kunst gehe es nicht ums Können. Es sei der Wille, der ein einzigartiges Werk entstehen lasse. Die Art und Weise, wie man arbeitet. Max Holzapfel aus Sankt Roman weiß, wovon er spricht: Seit 25 Jahren arbeitet der 63-Jährige freiberuflich als Künstler. Seine Bilder werden seit Jahren in den bedeutendsten Galerien Oberösterreichs und darüber hinaus ausgestellt. Ihren Ursprung haben die Gemälde jedoch in seinem Atelier im Sauwald.