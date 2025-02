Entscheidung über Zukunft von Internat in Ried drängt: Gespräche werden intensiviert

Passiert ist von Seiten der Stadtgemeinde in all den Jahren nur sehr wenig. Geführt wird dieses seit drei Jahrzehnten vom Oberösterreichischen Heimbauverein. Wie berichtet soll das Internat, in dem derzeit rund 100 Schüler untergebracht sind, mit Ende des Schuljahres 2025/26 schließen. Die Stadt Ried, die seit heuer Härteausgleichsgemeinde ist, sieht sich nicht mehr imstande, den jährlichen Abgang von rund 160.000 Euro zu übernehmen.