Selbst gebaute "Knaller"? Entschärfungsdienst aus Tirol in Neuhofen im Einsatz

In der Nähe des Volksschul- und Kindergartengebäudes in Neuhofen war der Entschärfungsdienst im Einsatz.

"Liebe Eltern! Es wurden wieder mehrere selbstgebaute explosive Gegenstände direkt am Zaun unterhalb der Schulwiese gefunden. Laut Polizei ist bei dieser Art Gefahr in Verzug ...". So beginnt eine Nachricht, die am Montagabend Eltern von Kindern, die in Neuhofen die Volksschule oder den Kindergarten besuchen, erhielten. Laut der Mitteilung wurde am Dienstagabend das Gebiet rund um die Schule und den Kindergarten von einem Sonderkommando abgesucht.