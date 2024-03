"Entdeckerviertel" freut sich über Nächtigungsrekord

"Mit 151.000 Übernachtungen allein im oberösterreichischen Teil unserer Tourismusregion, der 16 Gemeinden umfasst, ist das vergangene Jahr sehr erfreulich verlaufen", sagt Bachleitner. Ergänzt man diese Gemeinden noch um die drei bayerischen Städte Burghausen, Simbach und Tittmoning des "Entdeckerviertels", kommt man insgesamt auf rund 340.000 Übernachtungen.

Die Ankunftszahlen – 55.000 im oberösterreichischen Teil, 140.000 insgesamt – zeigen, dass die Touristen durchschnittlich zwischen zwei und drei Tage in der Region an der Salzach, Inn und im Mattigtal verbringen.

Besonders auffällig und positiv war der Anstieg der Urlaubsgäste aus Deutschland, aber auch bei den Touristen aus Österreich konnte ein Plus verzeichnet werden. Der Anstieg der Nächtigungen verteilte sich laut Aussendung des "Entdeckerviertels" auf nahezu alle Mitgliedsgemeinden. Neue Angebote wie beispielsweise das Parkhotel in Braunau seien wesentlich an der positiven Entwicklung mitverantwortlich.

Viele Radtouristen

"Die Gäste wollen ein Naturerlebnis ohne großen Massenauflauf. Das entspricht genau dem, was wir bei uns anbieten, ergänzt um das Thema Genuss und Kulinarik", sagt Bachleitner.

Wie schon in den vergangenen Jahren waren vor allem die Radtouristen für eine große Anzahl der Nächtigungen verantwortlich. "Der Radboom hält unvermindert an. Viele brechen zu einer Art Sternfahrt auf, packen ihre Räder auf die Autos, fahren hierher und machen dann Ausflüge mit dem Rad. Weiterhin sehr beliebt sind auch der Tauern- und Innradweg", sagt Bachleitner.

Das Angebot für Radfahrer soll in diesem Jahr ausgebaut werden. Ausgearbeitet wird eine eigene "Entdeckertour" für zwei bis drei Tage.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper