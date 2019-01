Eingeschneiter Lenker "wohnt" in Lkw

INNVIERTEL. Straßenmeister befürchtet nach erster Besichtigung an gesperrter Strecke großen Schaden.

Bild der Verwüstung auf Straße zwischen Lohnsburg und Lengau Bild: Litzlbauer

Aufwendige Aufräumarbeiten auf der wichtigen Straßenverbindung von Ried nach Salzburg im Kobernaußerwald zwischen Lohnsburg und Lengau: Mindestens 50 Bäume liegen in allen Varianten auf der Straße, dazu hüfthoher Schnee, so Rieds Straßenmeister Karl Schreinmoser gestern Nachmittag im OÖN-Gespräch. Einen Lkw-Lenker aus dem Ausland, der Straßensperren ignoriert haben dürfte und mit seinem Sattelschlepper in den Straßengraben geraten ist, hat Schreinmoser heute bei seiner Besichtigung im Führerhaus des Lkw gesehen.

Lenker wartet in Lkw

Der Lenker wolle dort offenbar warten, bis die Straße wieder befahrbar ist und sein Lkw geborgen werden kann. "Einen halben Meter vor dem Führerhaus liegt schon ein Baum." Auch ein Auto soll sich im gesperrten Abschnitt befinden. Mit einer schneefräsenartigen "Schneeschleuder" wird nun versucht, einem schweren Harvester mit Raupenfahrwerk den Weg zum Schadholz zu bahnen. "Wir haben es mit dem Schneepflug versucht. Nach längstens 50 Metern steht es – keine Chance." Vermutlich bis Freitag müsse die Straßensperre aufrecht bleiben, so Schreinmoser.

"Schaut fürchterlich aus"

"Es schaut fürchterlich aus. Mit Motorsägen allein geht dort nichts mehr", so der Straßenmeister, dem es gelang, gestern mit Hilfe schweren Geräts einen Teil der Strecke zu besichtigen. "Ich bin kein Forstexperte, der Schaden dürfte aber enorm sein. Sehr viele Wipfel sind abgebrochen, Bäume sind auch in der Höhe von acht bis zehn Metern gerissen. Es ist sehr viel Schadholz zu befürchten. Ich gehe davon aus, dass ganze Waldstriche weg müssen."

Wie berichtet, ist die Straßenmeisterei dazu übergegangen, massive Barrikaden aus Schnee zu errichten, weil viele Lenker die Straßensperren ignoriert haben. "Trotz Warntafeln wird weitergefahren. Alles, was sich per Hand wegräumen lässt, wird weggeräumt. Es wird gefahren, bis es der erste über der Straße liegende Baum nicht mehr zulässt."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema