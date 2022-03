Mehrere Stellungnahmen und Fachgutachten liegen vor, ab der nächsten Sitzung am 18. März ist der Engelhartszeller Gemeinderat am Zug. Ein privater Betreiber will auf etwa drei Hektar Wald und Grünland eine Skipiste mit Flutlichtanlage, einen Skilift samt "Zauberteppich"-Lift für Kinder, eine Beschneiungsanlage samt nötiger Infrastruktur sowie Gebäude für touristische Nutzung und Parkplätze errichten. Es gehe vor allem darum, den Kindern der Region zu ermöglichen, daheim das Skifahren zu