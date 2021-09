Engelhartszell erhält neue Rotkreuz-Dienststelle

Seit mehr als 60 Jahren gibt es die Rotkreuz-Ortsstelle in Engelhartszell. Jetzt wurde der Spatenstich für den Bau einer neuen Dienststelle gesetzt. 152 Mitarbeiter, davon 150 Freiwillige, arbeiten für das Rote Kreuz in Engelhartszell. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 17.000 ehrenamtliche Stunden geleistet, versorgt werden insgesamt mehr als 4000 Personen im Einzugsgebiet von Engelhartszell. "Der Neubau der Ortsstelle Engelhartszell ist ein wichtiges Zeichen für die Versorgung der Bevölkerung in der Region", sagt Bezirksstellenleiter und Bezirkshauptmann Rudolf Greiner.

"Es ist uns ein Anliegen, den überwiegend ehrenamtlichen Helfern des Roten Kreuzes eine entsprechende Infrastruktur zu bieten", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.