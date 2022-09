Energiewende füllt Auftragsbücher von Scheuch Lufttechnik noch rascher

AUROLZMüNSTER. Das Umwelttechnik-Unternehmen Scheuch mit 1400 Mitarbeitern erfreut sich gut gefüllter Auftragsbücher, investiert kräftig in die Digitalisierung und schafft dazu Platz für mehr als 60 Arbeitsplätze am Standort Aurolzmünster. Mit der Eröffnung eines neuen Gebäudes, des "DIGI-Cubes", wird das Zukunftsprojekt auch analog sichtbar. "Digitalisierung ist eine Grundvoraussetzung für das Business von morgen", so Scheuch-CEO Stefan Scheuch.

Das neue Digitalisierungs-Gebäude DIGI-Cube mit 1125 Quadratmetern sei künftig der Dreh- und Angelpunkt für vielfältige Entwicklungen und Maßnahmen auf dem Weg zum digitalen Unternehmen. Mitarbeiter aus den Bereichen Innovation, IT und dem Digitalisierungs-Team finden hier ein Umfeld zur Kooperation und Umsetzung der unterschiedlichen Transformationsprozesse unter Einbindung aller Beteiligten – von Kunden bis zum Mitarbeiter. "Digitale Lösungen können nur dann gelingen, wenn alle im Unternehmen mitwirken und Teil des Prozesses sind", so Stefan Scheuch.

Viele Auftragseingänge

Mit seinen industriellen Anlagen zur Luftreinhaltung leiste das Umwelttechnik-Unternehmen bereits seit vielen Jahren einen Beitrag zum Schutz des Menschen und der Umwelt. "Im Fokus steht nicht nur die saubere Umwelt, sondern auch nachhaltiges Wachstum", sagt Jörg Jeliniewski, COO der Scheuch Management Holding. Ziel sei, die jährliche Betriebsleistung bis zum Jahr 2027 auf mehr als 400 Millionen Euro zu steigern. Dafür benötige es auch Weiterentwicklungen in der Organisation. "Eines der bedeutendsten Projekte dabei ist die Digitalisierung im Unternehmen", so Jeliniewski.

Trotz der herausfordernden Krisen könne Scheuch seinen Wachstumskurs stetig fortsetzen. Gründe dafür seien zum einen das breite Produktportfolio in den vielen verschiedenen Industrien wie Industrial Minerals, Energie, Metall, Holzwerkstoff, Holz und Glas, und zum anderen die weltweite Vernetzung – sei es mit Partnern oder mit eigenen Unternehmensstandorten.

Zudem profitiere Scheuch von der beschleunigten Energiewende, die die Auftragsbücher noch schneller fülle als bisher. "Wir rechnen im aktuellen Geschäftsjahr mit einem historischen Höchststand an Auftragseingängen", so Thomas Eberl, CFO der Scheuch Group.

Um die Abwicklung der Projekte auch zukünftig am neuesten Stand der Technik effizient und wirtschaftlich zu erfüllen, seien neue Initiativen erforderlich. "Die digitale Transformation stellt dafür einen wesentlichen Fortschritt dar und stärkt auch unsere Wettbewerbsfähigkeit", so Eberl.

Es brauche immer wieder neue Wege, um wettbewerbsfähig zu bleiben. "Mit modernen Tools wollen wir den Weg für den Arbeitsplatz der Zukunft ebnen, die Grundlage für digitale Geschäftsmodelle und Prozesse setzen sowie attraktiv für zukünftige Mitarbeiter sein", so Stefan Scheuch.

Digitaler Arbeitsplatz, vorausschauende Wartung und Digital Engineering seien Schlagworte, die das Zukunftsbild von Scheuch prägen. Die Digitalisierung bei Scheuch stehe für clevere Prozesse, durchgängige Daten und moderne Systemarchitektur. "Diese Prozesse umfassen die gesamte Wertschöpfungskette, vom Verkauf über die Entwicklung bis hin zur Produktion und After Sales. Eine Vielzahl von Teilprojekten ergeben dabei in Summe die digitale Transformation", sagt Oliver Meinhart, Director Digitalisation and Business Processes.