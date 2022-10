Energiespeicher Riedl als Ergänzung zu Sonnen- und Windstrom wichtig

Nicht erst angesichts der aktuellen dramatischen geopolitischen Veränderungen ist klar, dass eine Energiewende weg von fossilen Quellen hin zu regenerativen Erzeugungsformen wichtig und dringend ist. Dass Energie aus Sonne und Wind unverzichtbar sind, ist mittlerweile unbestritten. Doch auch moderne Speichermöglichkeiten sind gefragt.

Dabei geht es nicht nur um Akku-Technologie. "Wer es mit dem Klimaschutz ernst meint, kommt am raschen Ausbau von regional verfügbaren erneuerbaren Energien nicht vorbei", sagt Jan Kiver, Sprecher des Projektes Energiespeicher Riedl, der gegenüber von Engelhartszell errichtet werden könnte.

"Als notwendige energietechnische Ergänzung brauchen wir auch entsprechende effiziente Flexibilitäts- und Energiespeicherkapazitäten für Zeiten ohne Wind- und Sonnenstromerzeugung." Um die Klimaziele zu erreichen, müssten die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, die Stromnetze und die Speicherkapazitäten dringender denn je und beschleunigt ausgebaut werden.

Für die Energiewende wichtig

"Die klimapolitischen Ziele bestärken daher die Donaukraftwerk Jochenstein AG (DKJ) und den Verbund mehr denn je, am Energiespeicher Riedl festzuhalten", bestätigt der Unternehmenssprecher auf OÖN-Anfrage.

Der Energiespeicher Riedl sei eine unverzichtbare Säule für eine erfolgreiche Energiewende. In diesem Zusammenhang sei dieser ein wesentlicher Stützpfeiler zur Speicherung des in der Region erzeugten Sonnenstroms. Zum einen, weil sich mit dem Bau des 300 Megawatt starken Energiespeichers die Pumpspeicherleistung in Bayern um mehr als 50 Prozent und die Speicherkapazitäten um mehr als 70 Prozent erhöhen. Und zum anderen, weil der Energiespeicher Riedl im technischen Zusammenspiel mit dem Donaukraftwerk Jochenstein einen wesentlichen Beitrag leistet, um die Netzstabilität und damit die Versorgungssicherheit auch bei zunehmend schwankender Stromerzeugung aus Wind und Sonne zu gewährleisten.

Jeder Speicher wird benötigt

Für eine erfolgreiche Energiewende werde jede Form von wirtschaftlich tragbarer und ökologisch vertretbarer, umweltschonender Speichertechnik benötigt. Eine davon sei eben die Pumpspeichertechnologie. Ungeachtet aller Entwicklungen auf dem Speichersektor würden Pumpspeicherkraftwerke – so wie der Energiespeicher Riedl – auch in den kommenden Jahrzehnten die erprobteste und mit Abstand nachhaltigste regionale Technik für die Integration von Wind- und Sonnenstrom bleiben.

Das Investitionsvolumen für den Energiespeicher Riedl beträgt Stand 2020 etwa 400 Millionen Euro. Mit einer Speicherfüllung lassen sich rechnerisch rund 3,5 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Für das vollständige Füllen des Speicherbeckens am Tag bei Sonnenschein werden 13 Stunden benötigt. Für elf Stunden kann dann Wasserkraftstrom durch vollständiges Ablassen des Wassers aus dem Speicherbecken entsprechend den Netzerfordernissen erzeugt werden. Die Donaukraftwerk Jochenstein AG hat Anfang Dezember 2021 umfangreich aktualisierte Unterlagen beim Landratsamt Passau eingereicht. Die öffentliche Auslegung im Planfeststellungsverfahren fand von 12. Juli bis 11. August statt.

Warten auf Erörterung

Bei der diesjährigen öffentlichen Auslegung wurden keine zusätzlichen Einsprüche eingereicht. Der nächste Verfahrensschritt ist die mündliche Erörterung im Planfeststellungsverfahren und in der oberösterreichischen Umweltverträglichkeitsprüfung. Dabei werden etwaige Einwendungen behandelt. Im Anschluss ergeht der Planfeststellungsbeschluss.