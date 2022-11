Energiekosten: Kein Rieder Stadtball im Jänner 2023

Im Juni war man bei den Mitgliedern von Round Table 31 Ried noch zuversichtlich, dass der beliebte Rieder Stadtball im Jänner 2023 über die Bühne gehen wird. „Sofern es die pandemische Lage zulässt, soll der Ball sein Comeback feiern“, hieß es damals. Der Rieder Stadtball gehört seit vielen Jahren zum Fixpunkt im Innviertler Veranstaltungskalender, zudem ist er der größte Charity-Ball in Oberösterreich.

In den Jahren 2021 und 2022 fiel die Veranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer. Jetzt steht fest, dass der Ball ein drittes Mal in Folge ausfallen wird. Der Grund ist aber nicht Corona, sondern die hohen Energiekosten und die aktuelle Inflationsrate. „Wir haben entschieden, dass wir den Rieder Stadtball, der für den 14. Jänner 2023 geplant gewesen wäre, nicht durchführen werden. Leider haben wir, was die Energiepreise betrifft, überhaupt keine Planungssicherheit. Daher macht es leider keinen Sinn, den Stadtball in gewohnter Art und Weise durchzuführen“, sagt Andreas Pumberger, Pressebeauftragter von Round Table 31 Ried, auf Anfrage der OÖN.