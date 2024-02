Energie: Versorgt sich der Bezirk Braunau in ein paar Jahren selbst?

Der Bezirk Braunau könnte in den nächsten zehn bis 15 Jahren durch Wind und Sonne energieautark werden, sagte VP-Landtagsabgeordneter und Bezirksparteiobmann Klaus Mühlbacher gestern bei der Pressekonferenz über Ziele und Schwerpunkte der Bezirks-VP. Möglich wäre das durch den Ausbau von bis zu 19 Windrädern im Kobernaußerwald. Energie fließt zunächst in zwei Bürgermeisterwahlen, die im Frühjahr anstehen.

Die VP ist in allen 46 Gemeinden des Bezirkes mit einer Ortsgruppe vertreten, das sei nicht überall so, sagte Bezirksgeschäftsführer und Bürgermeister Michael Huber. 37 von 46 Bürgermeistern sind von der VP, wobei demnächst in zwei Gemeinden gewählt wird: Martin Erlinger hat sein Amt als VP-Bürgermeister von Treubach aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt, Josef Leimer in Helpfau-Uttendorf verabschiedete sich mit Ende Jänner in die Pension. In Treubach wird am 14. April gewählt, in Helpfau-Uttendorf am 28. April. Beide VP-Bürgermeister, Georg Schickbauer und Hannes Manglberger, kandidieren.

Wie berichtet, haben Munderfing, Lengau, St. Johann, Maria Schmolln und Schalchen für einen Ausbau des Windparks gestimmt. Geplant ist die Errichtung von 19 weiteren Windenergieanlagen, die im Endausbau 250 Gigawattstunden Strom im Jahr produzieren sollen.

Sorgenkind Landwirtschaft

Gegen Windmühlen kämpfen zurzeit viele Landwirte. Weil die Auflagen steigen, aber die Wertschätzung und -schöpfung nicht, kippe langsam, aber sicher die Stimmung, sagte Bundesrat und Bezirksparteiobmann-Stellvertreter, Ferdinand Tiefnig. Die aktuelle Diskussion über die Abschaffung der Vollspaltenböden in der Schweinemast sei beispielgebend für eine fehlende Planungssicherheit in der Landwirtschaft. Zu retten gilt es zunächst die Bezirksbauernkammer Braunau. Aufgrund von Sparmaßnahmen der Landwirtschaftskammer war die Schließung im Gespräch. Der "starke Bezirk Braunau braucht diese wichtige Daseinsversorgung", so Tiefnig. Arbeit müsse attraktiver werden, sagt Nationalrätin, Bürgermeisterin und Bezirksparteiobmann-Stellvertreterin Andrea Holzner: "Uns fehlen in allen Bereichen, von der Produktion bis zur Pflege, Mitarbeiter. Um unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten, muss sich die Leistung im Beruf stärker auszahlen." Um –nicht nur, aber auch – dringend erforderliche Arbeitskräfte zu gewinnen, startet in Oberösterreich ein Pilotprojekt zur Qualifizierung von Asylwerbern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit, also Syrern. In acht Monaten sollen sie für den Arbeitsmarkt qualifiziert und vorbereitet werden. "Durch die Maßnahme soll vermieden werden, dass Asylwerber mit Übertritt in den asylberechtigten Status arbeitslos sind oder in der Sozialhilfe landen", erklärte Holzner das Gemeinschaftsprojekt von Land, Wirtschaftsförderungsinstitut und FAB. (mahu)

