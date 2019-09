Energie Ried warnt vor Keilern

"Strom-Keiler" seien mit zweifelhaften Methoden unterwegs, so die Energie Ried, in deren Verbreitungsgebiet Kunden mit dem Argument kontaktiert werden, dass die Energie Ried die Strom- und Gaspreise um 30 Prozent erhöhe: Dies sei gelogen. Im Gegenteil, die Energie Ried belasse die Strompreise bis Ende 2020 gleich, der Gaspreis werde per Anfang 2020 um bis zu zwölf Prozent gesenkt.

Die Keiler fordern die Kunden auf, alle Daten bekanntzugeben, um einen Wechsel zu einem anderen Energie-Lieferanten durchführen zu können, so die Energie Ried, die von Keilern kontaktierte Kunden bittet, sich unter Tel.: 07752/911-161 zu melden.