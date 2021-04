Energie Ried war Thema bei Sitzung des Landtags

Am Donnerstag konfrontierte SPÖ-Klubvorsitzender Michael Lindner Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner mit dem Thema. Lindner forderte im Anschluss an die Sitzung Achleitner in einer Aussendung auf, eine Prüfung der Energie Ried durch den Landesrechnungshof in die Wege zu leiten. Achleitner habe das Druckpotenzial, damit sich die Energie Ried freiwillig einer Prüfung des Landesrechnungshofes unterziehe. "Jetzt müssen alle Karten auf den Tisch, ein weiteres Zudecken ist fehl am Platz und lässt nur noch weiteres Schlimmes vermuten", so Lindner.

"Aufklärung durch Justiz"

"Mit der Prüfung der Vorwürfe gegen die Energie Ried GmbH sind bereits vier externe Stellen betraut – Energie-Control-Austria, Staatsanwaltschaft, externer Gutachter und Wirtschaftsprüfer. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind nun abzuwarten", sagte Achleitner. "Sollte Schaden entstanden sein, ist dieser zu ersetzen. Die rechtliche Aufklärung erfolgt durch die unabhängige Justiz", so Achleitner weiter.