Durchaus viel Staub hat der gestrige exklusive OÖN-Bericht über die scharfe Kritik des Energie-Ried-Betriebsrats an der Generalversammlung als Eigentümer des stadteigenen Unternehmens aufgewirbelt. Die Belegschaftsvertretung fordert in einem Schreiben mehr Transparenz über die politische Vorgehensweise in Sachen Energie Ried ein. Auch die mögliche Bestellung eines dritten Geschäftsführers – die OÖN haben berichtet – wird darin kritisiert, schließlich hätten sich 99 Prozent der