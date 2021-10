Am Montag, 4. Oktober, wurde den Mitgliedern des Rieder Stadtrates und den Fraktionsvorsitzenden per E-Mail eine Einladung für eine Sondersitzung des Stadtrates am Dienstag, 12. Oktober, um 17 Uhr zugestellt. Die Sitzung des Stadtrates diene der Vorbereitung eines allfälligen Sondergemeinderates mit einem avisierten Termin am 28. Oktober. Zu dieser Sondersitzung des Stadtrates sind auch die Geschäftsführer der Energie Ried GmbH für 19 Uhr eingeladen.