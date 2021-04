Energie Ried setzt Schritte für neue Transparenz im Unternehmen

Dazu zähle neben einer Installierung eines "echten internen Kontrollsystems" auch die Einführung eines Qualitätsmanagements, die gemeinsam mit einem Unternehmensberater vorangetrieben werde. "Parallel dazu arbeitet die neue Geschäftsführung unter Silke Sickinger und Anton Eckschlager, seit 1. Jänner 2021 im Amt, mit einer Rechtsanwaltskanzlei nach wie vor intensiv an der forensischen Aufarbeitung der Vergangenheit, um schnellstmöglich eine Bereinigung der Altlasten zu erreichen", heißt es in der Aussendung. Die mutmaßliche Meldung falscher Daten, die OÖN haben mehrfach berichtet, durch die ehemalige Geschäfsführung betreffe - nach derzeitigem Informationsstand - mehrere Regulierungsperioden, schreibt die Energie Ried in der Pressemitteilung.

Die Energie Ried kooperiere vollumfänglich und vertrauensvoll mit der Energie Control Austria und der Staatsanwaltschaft Ried, so die Verantwortlichen des Rieder Energieversorgers. Für die ehemalige Geschäftsführung gilt die Unschuldsvermutung.