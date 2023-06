Energie Ried senkt ab 1. August den Strompreis um 25 Prozent

„Die Energiewende ist Fakt und nicht eine Prognose. Sie findet schon jetzt statt!“ Für den Geschäftsführer der Energie Ried GmbH, Friedrich Pöttinger, ist damit auch die Unternehmensstrategie festgelegt. „Bis 2030 investieren wir mehr als 65 Millionen Euro, um die Energieversorgung zu sichern und damit die erforderliche Energiewende in der Region technisch zu ermöglichen.“ Bei einer Pressekonferenz am Freitag vormittag kündigte Pöttinger auch eine Strompreissenkung ab 1. August an. Mit diesem Stichtag sollen die Strompreise gegenüber Jänner um 25 Prozent reduziert werden.

Nach Gaspreis sinkt auch der Strompreis

„Wir investieren auch im Markt, und das bekommen unsere Kunden nun zu spüren“, sagte Pöttinger. Schon Anfang Mai hatte die Energie Ried den Gaspreis gesenkt (auf 9,99 Cent je kWh netto; Anm.), nun soll die Reduktion beim Strompreis folgen. „Wir haben während der vergangenen Monate unsere Einkaufspolitik noch weiter optimiert. Dazu kommt, dass die Strompreise am Großhandelsmarkt fallen. Daher können wir, wie immer versprochen, jetzt die Strompreise senken“, erklärt Daniel Berrer, Leiter der Energieverrechnung und des Servicecenter der Energie Ried. Dieser Preis werde bis 31. Jänner 2024 garantiert, dann erwartet Berrer eine weitere Maßnahme. „Wir haben diese Preisgarantie ganz bewusst auf sechs Monate begrenzt, da wir mit Beginn des nächsten Jahres damit rechnen, dass der Strompreis sinken wird und wir dann erneut einen günstigeren Preis mit einer neuen Preisgarantie anbieten können“, sagt Berrer. Profitieren sollen vom neuen Preis alle Haushalte, landwirtschaftliche und gewerblichen Betriebe mit einem Jahresverbrauch von maximal 100.000 Kilowattstunden. Ein Haushalt mit rund 3,500 kWh Jahresstromverbrauch erspare sich dadurch jährlich rund 205 Euro gegenüber den Stromkosten von Jänner 2023.

In den kommenden Tagen werden die Kunden ein entsprechendes Angebot für den neuen Preis erhalten. „Wer bis 27. Juli das neue Angebot bestätigt, bezahlt bereits ab 1. August den niedrigeren Strompreis und einen geringeren Teilzahlungsbetrag“, versichert Daniel Berrer.

Ried und Umlandgemeinden werden Stromproduzenten

Von einer „Drehung“ der Energieversorgung sprach Energie Ried-Geschäftsführer Friedrich Pöttinger. „Wir drehen das Unternehmen zu 100 Prozent. Bislang haben wir die Kunden mit Strom beliefert. Schon jetzt – Stichwort Photovoltaik – und zukünftig noch stärker werden wir von unseren Kunden Strom beziehen“, erklärte Pöttinger.

Der Photovoltaik-Boom sei ungebrochen: „2020 haben wir 383 Anträge für eine PV-Anlage abgewickelt, 2022 waren es 1698, und der Trend hält ungebrochen an.“ Der Trend zu Photovoltaikanlagen hatte zur Folge, dass „Ried und insgesamt 20 Umlandgemeinden zu Produzenten geworden sind“, sagte Pöttinger.

Auch der Trend zu Anschlüssen an das Geothermienetz, übrigens das größte dieser Art in Österreich, halte an. 250 bis 300 Anlagen pro Jahr werden istalliert. „Auch die Großindustrie und Großkunden wie das Krankenhaus sind angeschlossen und helfen, die Emissionen aus fossiler Energieversorgung zu reduzieren“, wie der Energie Ried-Chef betonte.

Ried soll CO2-neutral werden

Für Bürgermeister Bernhard Zwielehner (VP) sei Ried damit auf dem richtigen Weg: „Unser Ziel muss es sein, die Stadt CO2-neutral zu machen.“ Das sei auch Dank der Vorarbeit seines Vorgängers Albert Ortig (VP) ermöglicht worden.

Die Vizebürgermeister und Eigentümervertreter Peter Stummer (SP) und Thomas Dim (FP) richteten ihren Dank an die vielen Mitarbeiter des stadteigenen Energieunternehmens, das zuletzt vorwiegend durch die Ungereimtheiten in der Leitungsdokumentation in die Schlagzeilen geraten war. „Die Mitarbeiter waren in der vergangenen Zeit ein wichtiger stabilisierender Faktor, das war sehr viel Wert. Jetzt schippern wir auch Dank Friedrich Pöttinger wieder in ruhigeren Gewässern“, sagte Peter Stummer. Thomas Dim meinte: „Es ist schön, dass man bei einem Pressegespräch über sinkende Energiepreise reden kann. Wir als Unternehmen haben es selbst in der Hand, die Energie leistbar zur Verfügung stellen zu können.“

