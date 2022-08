Energie Ried: Sehr scharfe Kritik des Betriebsrats an der Generalversammlung

Die Energie Ried kommt auch in der Urlaubszeit nicht zur Ruhe. Nach mehreren Sitzungen von Generalversammlung und Aufsichtsrat in den vergangenen Wochen meldete sich gestern Abend der Betriebsrat der Energie Ried in einem Schreiben an die Rieder Gemeinderäte zu Wort. Dabei übt dieser vor allem Kritik an der Generalversammlung als Eigentümer des stadteigenen Unternehmens.