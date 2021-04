Energie Ried: NEOS fordern Sondersitzung

Dieser müsse hervorbringen, in welchem Ausmaß finanzielle Nachteile für die Stadtgemeinde als alleiniger Gesellschafter der Energie Ried GmbH zu erwarten seien. "Außerdem sind die Fragen nach einer möglichen Mitverantwortung des Aufsichtsrates und der Generalversammlung zu klären", so Kitzmüller in einer Aussendung.

