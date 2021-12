Energie Ried: Gremien neu aufgestellt, Ersatzansprüche an Ex-Manager

Das vermutlich turbulenteste Jahr in der Geschichte der Energie Ried geht dem Ende zu – und die Unternehmensführung hat die Weichen für die Zukunft gestellt: Der Aufsichtsrat und die Generalversammlung haben sich neu konstituiert. Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, Ersatzansprüche an die ehemaligen Geschäftsführer zu stellen. Das wurde in Sitzungen der einzelnen Gremien am Donnerstag abend einstimmig beschlossen.

Oberwagner löst Danninger ab

Den Vorsitz im Aufsichtsrat wird künftig Lukas Oberwagner übernehmen. Der bisherige Vorsitzende, Karl Danninger, hat hat 27 Jahren in dieser Funktion sein Amt zurückgelegt – „plangemäß“, wie es in einer Aussendung der Energie Ried heißt. Oberwagner verfüge über langjährige Erfahrung im Kontrollgremium, er sei um Transparenz bemüht und habe sich in den vergangenen Monaten für eine lückenlose Aufklärung der von der ehemaligen Geschäftsführung verursachten Malversationen eingesetzt. So wird Lukas Oberwagners Bestellung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates begründet, die Wahl soll nächste Woche erfolgen. „Ich stehe für offene Aufarbeitung und enge Zusammenarbeit mit den Behörden“, so Oberwagner. Er möchte auch versuchen, „die Energie Ried in unserer Region zur Vorreiterin beim Thema Green Energy zu machen.“

Karl Danninger dankte für die konstruktive Zusammenarbeit, alle Aufsichtsrätinnen und -räte hätten stets großes Engagement gezeigt und vesucht, das Beste für das Unternehmen zu geben.

Generalversammlung: Kein Bürgermeister-Solo

Eine markante Änderung wurde in der Funktion der Generalversammlung der Energie Ried beschlossen. Diese wurde bisher allein durch den Bürgermeister repräsentiert. Das wird sich nun ändern, wie die Energie Ried mitteilt: „Bernhard Zwielehner erweitert das Gremium um seine Vizebürgermeisterin Claudia Schoßleitner bzw. seine Vizebürgermeister Thomas Dim und Peter Stummer und unterstreicht mit diesem Schritt die Bedeutung der Energie Ried für die Stadtgemeinde.“ Der Rieder Bürgermeister sieht in diesem Schritt ein Zeichen des Aufbruchs: „Ein Jahr lang wurde gekämpft, um die Malversationen aufzuklären. Ab jetzt steht die Gestaltung eines erfolgreichen Unternehmens für alle Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund“, sagt Zwielehner.

Die Energie Ried wird auch Schadenersatzansprüche gegen die ehemalige Geschäftsführung geltend machen – diesen Beschluss hat die Generalversammlung einstimmig gefasst. Wie von den OÖN mehrmals berichtet, sollen durch die früheren Geschäftsführer (sie sind Ende 2020 in Pension gegangen) der Regulierungsbehörde E-Control jahrelang falsche Daten übermittelt worden sein, um überhöhte Zahlungen für das Unternehmen zu erhalten. Für die beiden ex-Manager gilt die Untschuldsvermutung.

8,15 Millionen Euro Rückstellungen für Schäden

Um welche Summen es sich dabei handelt, lässt sich aus dem Jahresabschluss 2020 erahnen, denn die Geschäftsführung der Energie Ried ist gesetzlich verpflichtet, darin Rückstellungen für Schäden aus der Vergangenheit zu bilden. „Die Höhe dieser Rückstellung wurde in Abstimmung mit externen Experten auf 8,15 Millionen Euro festgesetzt, daraus ergibt sich ein Bilanzverlust von 6,7 Millionen Euro“, heißt es in der Mitteilung der Energie Ried. Der Jahresabschluss wurde zwar genehmigt, die Gremien der Energie Ried haben jedoch der alten Geschäftsführung, die bis Jahresende 2020 noch verantwortlich war, keine Entlastung erteilt.