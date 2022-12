Energie Ried: Ermittlungen wegen der Weitergabe von Protokollen abgebrochen

Man werde Erhebungen in Auftrag geben, um herauszufinden, wie nicht öffentliche Sitzungsprotokolle verschiedener Gremien an Medien kommen konnten. Diesen Beschluss fasste der Rieder Gemeinderat in seiner Sitzung am 31. August. Gemeint waren damit – wie sollte es auch anders sein – Protokolle rund um die Energie Ried. Auch den OÖN wurden zahlreiche Dokumente zugespielt.